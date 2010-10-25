-MAÇTA KALBİ DURDU MADRİD (A.A) - 25.10.2010 - İspanya futbol sahalarında yeni bir futbolcu dramı yaşanırken, maç sırasında 20 saniye kadar kalbi duran 2. lig takımlarından Salamanca'nın futbolcusu Miguel Garcia kurtarıldı. Geçtiğimiz pazar günü oynanan Salamanca-Betis maçının 59. dakikasında bir anda yere düşen ve baygınlık geçirdiği sanılan Miguel Garcia'ya hemen her iki takımın da doktorları müdahele etti. Kalp krizi geçiren ve 20 saniye kadar kalbi duran 31 yaşındaki İspanyol futbolcu, sahada yapılan 6 dakikalık müdahaleden sonra hayata geri döndü. Sahadaki dramatik olayda Garcia'yı gören diğer futbolcular, kötü bir şey olduğunu düşünerek ellerini başlarına götürerek büyük panik yaşarken, bazılarının ağladığı bile görüldü. Doktorlar, yoğun bakımda olan Garcia'nın durumunun iyi olduğunu açıklarken, futbolcunun beyninde herhangi bir zarar meydana gelmediğini söylediler. Miguel Garcia'nın bundan sonrası için futbol kariyerinin büyük ihtimalle bittiği belirtiliyor. İspanya futbolunda benzer olaylar geçmişte yaşanırken, 2007-2008 sezonunun başında Sevilla'lı Antonio Puerta sahada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Espanyol takımın futbolcusu Dani Jarque de 2009 Ağustos ayında İtalya'nın Firenze kentinde kamptayken kalp krizi geçirerek otel odasında ölmüştü. Real Madrid'in İspanyol futbolcusu Ruben de la Red de 2008 Ekim ayında sahada kalp krizi geçirdikten sonra kurtarılmış ancak futbolu bırakmak zorunda kalmıştı.