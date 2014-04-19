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Spor

Maçta kadın hakemi taciz edince...

Brezilya 3. Lig takımlarından Juventus de Santa Catarina takımının antrenörü Celso Teixeira'nın, kadın yan hakem Maira Americano Labes'i taciz ettiği iddia edildi

19 Nisan 2014 21:54

Brezilya'nın Juventus de Santa Catarina takımının antrenörü Celso Teixeira'nın, maç esnasında yan hakem Maira Americano Labes'i sözlü olarak taciz ettiği iddiası spor kamuoyunda tartışmaya yol açtı.

Mücadelenin orta hakemi tarafından tribüne gönderilmesine tepki gösteren Brezilyalı teknik adamın, karşılaşmanın yan hakemi olan Maira Americano Labes'e İngilizce olarak 'hot chick' (argoda: ateşli hatun) ve Portekizce olarak 'gostoso' (argoda: tatlı) dediği iddiası ortaya atıldı.

Gazetesport'ta yer alan habere göre, maçın ardından hakkındaki suçlamalara ve tepkilere cevap veren Teixeira, "Hakem üniforması içinde sahaya girdiği andan itibaren tribünlerden sürekli laf atanlar oldu. Bahsi geçen 'hot chick' kelimesinin birisi tarafından söylendiğinden eminim çünkü ben de duydum ancak bu kelimeyi söyleyen ben değildim" dedi.

Brezilya Futbol Federasyonu'nun konu ile ilgili olarak çalışmalara başladığı belirtilirken, iddia edilen tacize maruz kalan Maira Americano Labes ise yaptığı açıklamada, "O kelimeleri duydum fakat maçtan kopmamak ve konsantrasyonumun bozulmaması için düşünmemeye çalıştım" ifadelerini kullandı.

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