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Spor

Maçta hakemi böyle dövdüler

Kayseri'deki Süper Amatör Küme'de oynan futbol karşılaşmasında orta hakem Emre Altun'a penaltı vermediği gerekçesiyle İl Özel İdarespor'lu futbolcular saldırdı.

21 Şubat 2010 02:00

T24 - Kayseri'deki Süper Amatör Küme'de  oynan futbol karşılaşmasının son dakikalarında  orta hakem Emre Altun'a  penaltı vermediği gerekçesiyle  İl Özel İdarespor'lu futbolcular, yumrukla saldırdı.  Yüzü şişen hakem Emre Altun'a saldıran 2 futbolcu, polis tarafından karakola götürülerek gözaltına alındı.

Vali Muammer Güler Stadyumu'nda sezonun 19'uncu haftasında  Yolspor- İl Özel İdarespor arasında oynanan karşılaşmanın 89'unda  Yolspor 1-0 önde iken,  Özel İdaresporlu Bülent Yılmaz'ın düşürülmesi sonucu, hakem Emre Altun'un oyuna devam kararı vermesi, yenik takım oyuncularını kızdırdı, İtirazlar sürünce orta hakem   Emre Altun, Özel İdaresporlu  Gökhan Gündüz ve Ahmet Soyçopur'a kırmızı kart gösterdi. Bu arada , 2 takım arkadaşının oyundan atılmasına sinirlenen Özel İdaresporlu Bülent Yılmaz orta hakeme  3 yumruk attı. Hakemin yumruk atan Bülent Yılmaz ve  üzerine yürüyen Gökhan Gündüz'den  davacı olması üzerine 2 futbolcu Argıncık Polis Merkezine götürüldü. Burada,  yumruk yediği için geçici rapor verilen hem hakem,  hem de 2 futbolcunun ifadeleri alındı. Mahkemeye çıkarılan 2 futbolcu ,tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Futbolcuların bu arada İl Disiplin kuruluna gönderilecekleri ve burada da  hakem ve gözlemci ile saha komiserlerinin  raporuna göre cezalandıracakları ifade edildi.



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