Maçta hakemi böyle dövdüler

T24 - Kayseri'deki Süper Amatör Küme'de oynan futbol karşılaşmasının son dakikalarında orta hakem Emre Altun'a penaltı vermediği gerekçesiyle İl Özel İdarespor'lu futbolcular, yumrukla saldırdı. Yüzü şişen hakem Emre Altun'a saldıran 2 futbolcu, polis tarafından karakola götürülerek gözaltına alındı.



Vali Muammer Güler Stadyumu'nda sezonun 19'uncu haftasında Yolspor- İl Özel İdarespor arasında oynanan karşılaşmanın 89'unda Yolspor 1-0 önde iken, Özel İdaresporlu Bülent Yılmaz'ın düşürülmesi sonucu, hakem Emre Altun'un oyuna devam kararı vermesi, yenik takım oyuncularını kızdırdı, İtirazlar sürünce orta hakem Emre Altun, Özel İdaresporlu Gökhan Gündüz ve Ahmet Soyçopur'a kırmızı kart gösterdi. Bu arada , 2 takım arkadaşının oyundan atılmasına sinirlenen Özel İdaresporlu Bülent Yılmaz orta hakeme 3 yumruk attı. Hakemin yumruk atan Bülent Yılmaz ve üzerine yürüyen Gökhan Gündüz'den davacı olması üzerine 2 futbolcu Argıncık Polis Merkezine götürüldü. Burada, yumruk yediği için geçici rapor verilen hem hakem, hem de 2 futbolcunun ifadeleri alındı. Mahkemeye çıkarılan 2 futbolcu ,tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Futbolcuların bu arada İl Disiplin kuruluna gönderilecekleri ve burada da hakem ve gözlemci ile saha komiserlerinin raporuna göre cezalandıracakları ifade edildi.







