Galatasaray liderliği bırakmıyor: Mersin İdman Yurdu 0 - Galatasaray 1

Süper Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala Mersin İdman Yurdu'na konuk olan Galatasaray, 1-0'lık galibiyetin ardından yoluna kazasız devam ediyor.
Ev sahibi Mersin İdman Yurdu'nun hızlı başladığı ancak bu performansını devam ettiremediği maçın 16. dakikasında Yasin Öztekin'in golüyle öne geçen sarı kırmızılılar, 70 puanla fikstürün ilk sırasındaki yerini korudu
Maçın tek golünde, sağ kanattan gelişen atakta, Emre Çolak'tan pası alan Yasin Öztekin, ceza sahasına girerken Servet Çetin'den sıyrıldıktan sonra altıpasın sağ köşesinden şutunu çekti ve top ağlarla buluştu.
Mersin Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetti.
İlk 11'ler:
Mersin İdman Yurdu: Muammer, Serkan, Servet, Mitrovic, Vederson, Murat, Khalili, Nakoulma, Oktay, Pedriel, Welliton
Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Telles, Selçuk, Melo, Emre, Sneijder, Yasin, Burak