Maçta fenalaşan Christian Eriksen'in yere yığıldığı an kalbinin durduğu açıklandı

Danimarka-Finlandiya maçının 42. dakikasında fenalaşan Christian Eriksen'in kalbinin durduğu belirtildi.

Danimarka takım doktoru Morten Boesen, Christian Eriksen'in durumuyla ilgili basın toplantısı düzenledi ve oyuncunun yere yığıldığı anda kalbinin durduğunu açıkladı. 29 yaşındaki oyuncunun için "Bir süre gitmişti, ne kadar yakındık? Bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Oyuncunun sağlık durumunun stabil olduğunu kaydeden Boesen, Eriksen'in tedavisine hastanede devam edileceği belirtildi.

NTV'de yer alan habere göre, Federasyon yetkililerince sabah gerçekleştirilen ziyarette milli takım arkadaşlarına selam gönderen Interli 29 yaşındaki oyuncuya, her türlü desteğin verileceği de vurgulandı.

29 yaşındaki Inter'i oyuncu, EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçının 42. dakikasında aniden yere yığılmıştı. Olay sonrası sahaya giren sağlık görevlileri, 29 yaşındaki Danimarkalı futbolcuya müdahalede bulunmuştu. Hastaneye götürülen Eriksen'in bilincinin açık olduğunun açıklanması sonrası karşılaşmanın kaldığı yerden devam etmesine karar verilmişti. Finlandiya, mücadeleyi Joel Pohjanpalo'nun golüyle 1-0 kazanmıştı.