Macron'un kabinesinin yarısı kadınlardan oluşuyor

'Sağ siyaset dağınıklığa itiliyor'

Emmanuel Macron'un önemli koltuklar için yaptığı seçimlerinin sağ siyaseti "dağınıklığa" götürebileceği ifade ediliyor.

Fransız siyasetinin sağında yer alan 170 kadar seçilmiş isim, Edouard Philippe isminin Başbakanlık için açıklanması sonrası Macron'a desteklerini açıklamıştı.

Ancak onların bu desteği, 570 muhafazakar politikacı tarafından karşı bir açıklama ile eleştirilmişti.

Haziran ayında yapılacak parlamento seçimleri öncesi, Cumhuriyetçi parti kampanya sorumlusu François Baroin, Macron'u "siyasetin altını dinamitlemekle" suçladı.

Macron'un sol ve sağ siyasetten isimleri partisinde bir araya getirmek için attığı adımlar Sosyalist Devlet Başkanı Benoît Hamon tarafından da eleştirildi.

Kabinenin açıklanması, tüm adayların vergi geçmişlerinin araştırılması ve olası çıkar çatışmalarına yönelik incelemelerin tamamlanması için ertelenmişti.