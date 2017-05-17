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Dünya

Macron'un kabinesinin yarısı kadınlardan oluşuyor

Kabinede 11 kişi kadın

Soldan sağa: Sylvie Goulard (Savunma Bakanı); Agnès Buzyn (Sağlık); Laura Flessel (Spor); Françoise Nyssen (Kültür)

17 Mayıs 2017 23:23

Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sol ve sağ siyasetten isimlerin bir arada yer aldığı yeni kabinesinin kilit isimlerini açıkladı. Macron'un 22 kişilik kabinesinin yarısı söz verdiği gibi kadınlardan oluşuyor.

Kabinedeki en önemli pozisyonlardan biri olan Savunma Bakanlığı koltuğu için Sylvie Goulard ismi duyuruldu.

Spor Bakanlığı için ise Olimpiyat şampiyonu eskrim sporcusu Laura Flessel ismi açıklandı.

Kabinede kadınların atandığı diğer önemli bakanlık koltukları arasında Sağlık Bakanlığı - Agnès Buzyn, Çalışma Bakanlığı - Murielle Pénicaud yer alıyor.

Spor Bakanlığı için ismi açıklanan eskrim sporcusu Laura Flessel'in 5 Olimpiyat madalyası bulunuyor.

Macron, merkezde yer alan Francois Bayrou'yu Adalet Bakanlığı'na, Sosyalist Parti üyesi Lyon Belediye Başkanı Gerard Collomb'u İçişleri Bakanlığı'na, merkez sağ siyasette bir dönem liderlik yarışı da vermiş olan Bruno Le Maire'i Ekonomi Bakanlığı koltuğuna seçti.

Macron, bir önceki hükümette Savunma Bakanlığı koltuğunda oturan, Jean-Yves Le Drian, Dışişleri Bakanlığı'na atadı.

Macron, deneyimli politikacı Jean-Yves Le Drian'ı Dışişleri Bakanlığı'na atadı.

'Sağ siyaset dağınıklığa itiliyor'

Emmanuel Macron'un önemli koltuklar için yaptığı seçimlerinin sağ siyaseti "dağınıklığa" götürebileceği ifade ediliyor.

Fransız siyasetinin sağında yer alan 170 kadar seçilmiş isim, Edouard Philippe isminin Başbakanlık için açıklanması sonrası Macron'a desteklerini açıklamıştı.

Ancak onların bu desteği, 570 muhafazakar politikacı tarafından karşı bir açıklama ile eleştirilmişti.

Haziran ayında yapılacak parlamento seçimleri öncesi, Cumhuriyetçi parti kampanya sorumlusu François Baroin, Macron'u "siyasetin altını dinamitlemekle" suçladı.

Macron'un sol ve sağ siyasetten isimleri partisinde bir araya getirmek için attığı adımlar Sosyalist Devlet Başkanı Benoît Hamon tarafından da eleştirildi.

Kabinenin açıklanması, tüm adayların vergi geçmişlerinin araştırılması ve olası çıkar çatışmalarına yönelik incelemelerin tamamlanması için ertelenmişti.

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