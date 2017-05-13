Macron’un ilk yurt dışı ziyareti Berlin’e

Başbakan Merkel 15 Mayıs Pazartesi günü Berlin'de yeni Fransa Cumhurbaşkanı'nı ağırlamaya hazırlanıyor. Macron pazar günü selefi François Hollande'dan görevi resmen teslim alacak.

Pazartesi günü de Almanya'ya ziyaret edecek. Almanya, Macron'un Fransa Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk yurtdışı ziyareti yapacağı ülke. Emmanuel Macron'un Fransa'da geçen hafta sonu cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya ve Fransa'nın "kader birliği ile birbirine bağlı” olduklarını vurgulamıştı.

Federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Macron'un pazartesi öğleden sonra Başbakanlık Dairesi'nde Başbakan Merkel ile bir araya geleceğini açıkladı.

İş piyasasında iyileşme için reformlar

Merkel, Macron'un önünde duran büyük sorunlar olduğunu belirterek, kendisine Almanya'da bir yatırım programı sunacağını, ayrıca Euro Bölgesi'nin güçlendirilmesine ilişkin önlemleri konuşmak istediğini söyledi. Merkel ayrıca iş piyasasında kısa vadede bir iyileşme hissedilmesi için Macron ile uygulanacak reformları görüşeceğini de açıkladı.

"Euro Bölgesi'nde ortak bütçe oluşturalım”

Merkel, uygulanacak reformlar konusunu Düsseldorf'ta yaptığı açıklamada somutlaştırdı: “Ben aslında 2013 yılından bu yana Euro Bölgesi'nde ortak bir bütçe oluşturulmasından yanayım. Bu bütçe ile reformlardan yana olan ülkelere yardım edilebilir. Bu noktada elimizdeki fonlara başka kaynakları da ekleyerek, bu finansal kaynaklarla reformlar kapsamında ülkelere geçiş dönemlerinde yardımcı olabiliriz” diye konuştu.

Macron'un cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasından kısa bir süre önce Macron'un nüfuzlu danışmanlarından biri olan Jean Pisani­ Ferry, Euro Bölgesi'nin hedefleri konusunda şimdiye kadar olduğundan daha yoğun bir tartışma sürecinin başlatılmasını istiyor. Pisani­ Ferry “Herkes karşı tarafın ihtiyaçlarının ne olduğunu ve kırmızı çizgilerin nereden geçtiğini daha iyi kavramak zorunda” ifadelerini de kullanmıştı.

Macron'un danışmanı Pisani­ Ferry, Almanya ile Fransa'nın konulara farklı yaklaşık tarzları olduğunu belirterek, Paris ile Berlin arasındaki işbirliğinin Almanya'da yapılacak genel seçimlerin ardından daha somutlaşacağını da vurguladı. Jean Pisani­ Ferry, “Euro Bölgesi'nin varlığını hâlâ korumasından hoşnut olmalıyız, ama bölgenin yönetimi konusu sorunlu. Aldığımız sonuçlardan hoşnut değiliz” diye konuştu.

Macron'un reform planlarına farklı tepkiler

Macron'un reform planları ise federal hükümet içinde farklı tepkilere yol açtı. Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Başbakan Adayı Martin Schulz ile aynı partiden Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Macron'un bir Alman-Fransız ortak yatırım fonu oluşturulması önerisini onaylıyorlar.

Ancak Hristiyan Birlik partilerinden (CDU ve CSU) ve özellikle de CDU'lu Federal Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble'den, Macron'un önerilerine eleştirel tepkiler var. Schäuble, Euro Bölgesi için sıkı tasarruf ve sıkı maliye politikalarından yana görüş belirtiyor ancak Macron ve Schäuble en azından Euro Bölgesi'ne finans transferleri yapılması konusunda hemfikirler. Alman Maliye Bakanı, farklı güçteki ülkelerin arasında bir denge sağlanmadan ortaklık kuramayacakları görüşünü savunuyor.

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DW/ÇA,GA