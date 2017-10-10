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Dünya
Deutsche Welle

Macron'un ekonomi politikasına grevli protesto

Fransa'da ülke çapında kamu görevlilerinin Cumhurbaşkanı Macron'un ekonomi politikalarını protesto etmek için salı günü grev yapması sonucu okullar, hastaneler ve kamu hizmetleri etkilenirken iç hat seferleri de aksadı.

10 Ekim 2017 20:14

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ekonomi politikalarını protesto etmek için salı günü grev yapan dokuz sendikaya bağlı kamu görevlileri Macron'un politikalarının çalışma şartlarını kötüleştirdiğinden şikayet ediyor.

Sendikalar hastalık izni, maaş dondurulması ve gelecek beş yıl kamu sektöründe çalışanların sayısının azaltılması gibi konularda Macron'un politikalarına tepkili.

Fransız havayolu şirketi Air France grev nedeniyle iç hat seferlerinin yüzde 25'inin iptal edildiğini açıkladı. Uluslararası seferlerin ise etkilenmeyeceği belirtildi.

Fransız milli eğitim bakanlığı tüm ülke çapındaki öğretmenlerin yüzde 17'sinin grevde olduğunu açıklarken bazı okulların kantinlerinin, ana okulların ve Paris'teki bazı okulların grev nedeniyle kapalı olduğu bildirildi.

AP/SSB/BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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