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Dünya

Macron'un aylık makyaj masrafı ortaya çıktı

Hollande döneminde Elysee Sarayı'nda istihdam edilen makyöze aylık 6 bin, kuaföre ise 10 bin avro maaş verildiği ortaya çıkmıştı

24 Ağustos 2017 19:52

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 3 aylık makyaj gideri olarak Elysee Sarayı'na 26 bin avroluk fatura gönderildiği ortaya çıktı.

Le Point dergisinde yer alan habere göre, Macron'un makyaj işlemlerini yapan Natacha M., Elysee Sarayı'na 10 ve 16 bin avro tutarında iki ayrı fatura gönderdi.

Faturuların Elysee Sarayı tarafından doğrulandığı bildirilirken, önceki Cumhurbaşkanı François Hollande'ın aksine Macron'a özel makyöz ve kuaför istihdam edilmediği, bu hizmetlerin dışarıdan karşılandığı kaydedildi.

Hollande döneminde Elysee Sarayı'nda istihdam edilen makyöze aylık 6 bin, kuaföre de 10 bin avro maaş verildiği ortaya çıkmıştı.

 

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