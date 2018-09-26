Macron'dan Suriye yorumu: Hem Türkleri hem Kürtleri memnun edecek bir çözüm bulunabilir

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriyeli için siyasi çözüm çağrısı yaptı. Macron, Suriye’de hem Türkiye’yi hem Kürtleri memnun edecek bir çözüm bulunabileceğini söyledi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, BM Genel Kurulu toplantısı için gittiği New York’ta basın toplantısı düzenleyen Macron, bir soruya yanıtında “Suriye halkının tüm farklı unsurlarının temsil edildiği anayasal ve siyasi bir çözümden yana olduğunu” belirtti. Kürtlerin de dahil olduğu bir çözüm için “Kesinlikle mümkün” ifadelerini kullanan Macron, “Fakat böyle bir süreç Türkiye’ye karşı şeffaf olmalı” dedi. Macron, “Böyle bir süreçte, Türkiye’nin çıkarlarına ve güvenliğine saygı göstermeli, bunları dikkate almalıyız. Ve şu açık ki, Suriye’nin kuzeyindeki Kürtlerden söz ettiğimizde ortada olan asıl zorluklardan biri de bu” dedi.

Fransa, Suriye’nin kuzeyinde IŞİD karşıtı operasyonlara aktif destek veren ülkelerden biri. Fransız askerleri sahada, Suriye Demokratik Güçleri’ne eğitim veriyor.