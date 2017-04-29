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Dünya

Macron'dan Sputnik ve Russia Today'e yasak

Russia Today televizyonu ve Sputnik haber ajansı muhabirlerinin akreditasyonları iptal edildi

29 Nisan 2017 02:46

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşırı sağcı Marine Le Pen ile ikinci tura kalan Yürüyüş Hareketi lideri Emmanuel Macron, Rusya'nın askeri istihbaratının kendisini hedef aldığının iddia edilmesinin ardından, Rusya'ya ait iki medya organını kampanya faaliyetlerine almama kararı verdi.

Bu çerçevede, Emmanuel Macron'un kampanya yönetimi tarafından Rus devletine ait Russia Today televizyonu ve Sputnik haber ajansı muhabirlerinin akreditasyonları iptal edildi.

Rus yetkililer, Trend Micro güvenlik şirketi uzmanı Feike Hacquebord'un iddia ettiği ve Fransız Hükümeti Siber Güvenlik Ajansının (ANSSI) da doğruladığı saldırıların Rusya tarafından yapılmadığını öne sürmüştü.

Fransa'daki seçimleri etkilemek ve Rusya ile ilişkileri iyi olan Marine Le Pen'e destek için Rusya'nın bazı elektronik istihbarat teknikleri uygulayabileceği, Fransa'daki cumhurbaşkanı seçimi kampanyası süresince dile getirilmişti.

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