T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Macron'dan Rusya ve Türkiye ile diyalog çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki konuşmasında Rusya ve Türkiye ile diyalog çağrısı yaptı.

31 Ekim 2017 21:09

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Konseyi ziyareti çerçevesinde Strasbourg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) de bir konuşma yaptı. Konuşmasında Moskova ve Ankara ile diyaloğun önemine dikkat çeken Macron, Rusya ve Türkiye'nin Avrupa'ya sırt dönerek bir gelecek kuramayacağını, iki ülkenin geleceğinin Avrupa ile bağlantılı olduğunu söyledi. Macron, "Herkesle konuşmalıyız" dedi.

Rus TASS haber ajansının aktardığına göre, Macron Avrupa'nın Rusya ile mevcut sorunlara rağmen yoğun bir diyalog yürütmesi gerektiğini ve bunun kapıları kapatmaktan daha doğru olacağını belirtti. Fransız lider, aynı rotanın Türkiye ile ilişkilerde de izlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Avrupa ülkelerinin kendi değerlerini korumasının önemine değinen ve bu değerlerin evrensel olduğunu kaydeden Macron, "ancak başkalarına ders verme girişimlerinden kaçınılması gerektiğini" belirtti.

Avrupa Konseyi üyesi Rusya ve Türkiye, aynı zamanda haklarında açılan davalarla AİHM gündemini en çok meşgul eden ülkeler. Rusya, Kırım'ın ilhakının ardından Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Rus vekilin oy hakkının geri alınmasını protesto için 2017 yılında üyelik aidatında kesinti yapmıştı.

Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un RIA haber ajansında yer verilen açıklamasına göre, Fransa Cumhurbaşkanı Rusya ziyareti için kendisine yapılan daveti kabul etti. Haberde Macron'un önümüzdeki yıl St.Petersburg'da düzenlenecek Uluslararası Ekonomi Forumu yıllık toplantısına katılabileceği belirtildi.

dpa/Reuters,BK/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron AvrupaHakları MahkemesiRusyaTürkiyeCumhurbaşkanı Emmanuel Macron Avrupa KonseyiStrasbourg AvrupaMoskovaAnkaraMacron RusyaTürkiye AvrupaAvrupaTASSMacron Avrupa RusyaMacronKonseyi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24