Macron'dan Rusya ve Türkiye ile diyalog çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Konseyi ziyareti çerçevesinde Strasbourg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) de bir konuşma yaptı. Konuşmasında Moskova ve Ankara ile diyaloğun önemine dikkat çeken Macron, Rusya ve Türkiye'nin Avrupa'ya sırt dönerek bir gelecek kuramayacağını, iki ülkenin geleceğinin Avrupa ile bağlantılı olduğunu söyledi. Macron, "Herkesle konuşmalıyız" dedi.

Rus TASS haber ajansının aktardığına göre, Macron Avrupa'nın Rusya ile mevcut sorunlara rağmen yoğun bir diyalog yürütmesi gerektiğini ve bunun kapıları kapatmaktan daha doğru olacağını belirtti. Fransız lider, aynı rotanın Türkiye ile ilişkilerde de izlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Avrupa ülkelerinin kendi değerlerini korumasının önemine değinen ve bu değerlerin evrensel olduğunu kaydeden Macron, "ancak başkalarına ders verme girişimlerinden kaçınılması gerektiğini" belirtti.

Avrupa Konseyi üyesi Rusya ve Türkiye, aynı zamanda haklarında açılan davalarla AİHM gündemini en çok meşgul eden ülkeler. Rusya, Kırım'ın ilhakının ardından Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Rus vekilin oy hakkının geri alınmasını protesto için 2017 yılında üyelik aidatında kesinti yapmıştı.

Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un RIA haber ajansında yer verilen açıklamasına göre, Fransa Cumhurbaşkanı Rusya ziyareti için kendisine yapılan daveti kabul etti. Haberde Macron'un önümüzdeki yıl St.Petersburg'da düzenlenecek Uluslararası Ekonomi Forumu yıllık toplantısına katılabileceği belirtildi.

dpa/Reuters,BK/CÖ

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