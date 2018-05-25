Macron'dan Putin'e ortak girişim çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın St. Petersburg kentinde görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ortak girişimlerde bulunma çağrısı yaptı. Görüşme öncesinde düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Macron, Rusya'yı kastederek "Bence ortak girişimler üzerine birlikte çalışmalıyız” dedi.

Fransa ile Rusya arasındaki ilişkilerin "bütün zorluklara rağmen geliştiğini” belirten Putin ise "çözümleri Fransa ve Rusya için önemli olan temel uluslararası olaylar” hakkında görüşme konusunda açık olduğunu söyledi.

Bu uluslararası konular arasında Suriye'deki savaş, Ukrayna sorunu ve ABD'nin İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesini açıklaması bulunuyor. Suriye'de ve Ukrayna'da karşı cephelerde bulunan Fransa ve Rusya, İran nükleer anlaşmasının devam ettirilmesi konusunda benzer görüşe sahip.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, ayrıca Almanya ve Avrupa Birliği ile İran arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma doğrultusunda İran'ın nükleer programını durdurması karşılığında İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına karar verilmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Mayıs ayı başında açıkladığı bu anlamadan çekilme kararı sonrasında anlaşmanın diğer tarafları anlaşmanın yürürlükte kalması için yoğun çaba sarf ediyor.

Ticari anlaşmalar bekleniyor

En son Almanya Başbakanı Angela Merkel, Putin'i geçen hafta Rusya'nın Soçi kentinde ziyaret etmişti. Bir görüşme gerçekleştiren Merkel ve Putin, İran nükleer anlaşmasının yanı sıra Rus-Alman ilişkileri, Suriye iç savaşı, "Kuzey Akım 2" projesi ve Ukrayna sorununu ele almıştı.

İki günlük gezi için Rusya'da bulunan Macron'un Cuma günü St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda bir konuşma yapması planlanıyor. Ayrıca bu forumda Fransız ile Rus şirketler arasında bir dizi ticari anlaşmanın yapılması da bekleniyor. Macron'un Rusya ziyareti, Putin'in 2017'de Macron cumhurbaşkanı seçildikten kısa bir süre sonra yaptığı ziyaretten yaklaşık bir yıl sonra gerçekleşti.

AFP,dpa/DÇÜ,HS

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