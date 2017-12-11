Macron'dan Netanyahu'ya: Filistinlilere bir jest yap

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinden sonra bir açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararını desteklemediğini ancak kınamanın da kendisine düşmediğini söyledi. Terörle mücadele konusunda İsrail ile beraber çalışacaklarını bildiren Macron, Netanyahu'ya hitap ederek, "Bir şans ver ve Filistinlilere bir jest yap" dedi.

Macron ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Fransa ile İsrail'in önemli müttefikler olduğunu belirten Macron, "Bu basın toplantısına, son saatlerde ve günlerde İsrail'e yapılan her türlü terör saldırısını kınayarak başlamak istiyorum. Fransa, İsrail'i ve İsrail halkına saldıran her şeyi en şiddetli ve en açık bir şekilde kınıyor." dedi.

Macron, aynı şekilde bölgede barışın İsrail ile Filistin arasında müzakere yürütülerek sağlanabileceğini ifade etti.

Fransa’nın Ortadoğu bölgesinde barışın sağlanmasına önem verdiğini ve çözümün iki devletli olduğunu belirten Macron, "İsrail’e yapılan saldırıları kınıyorum, Trump'ın Kudüs kararını onaylamıyorum ama kararı kınamak bana düşmez." değerlendirmesinde bulundu.

Macron, Netanyahu ile Lübnan meselesini de ele aldıklarını ifade ederek, İsrail'in güvenliği için Lübnan'daki sorunların çözümünün önemli olduğunu dile getirdi.

"Jest yap"

Terörle mücadele konusunda İsrail ile beraber çalışacaklarını bildiren Macron, Netanyahu'ya hitap ederek, "Bir şans ver ve Filistinlilere bir jest yap." dedi.

Macron, "jest" ifadesini genişleterek, "Yerleşim birimleri projelerinin durdurulması ve Filistinli yetkililerin güvenini kazanmak için önlemler alınmalı. Bunu Netanyahu ile konuştuk." bilgisini aktardı.

"Netanyahu'ya ABD Başkanı Trump'ın kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve bölgedeki barış için tehlikeli olduğunu söyledim." diyen Macron, çözümün iki ülkenin barış içinde yan yana yaşaması olduğunu dile getirdi.

Netanyahu ise Macron ile Ortadoğu'daki saldırıları durdurma konusunda anlaştıklarını, bu konuda İran'ı engellemek için kendilerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

"Abbas'ı konuşmaya davet ettim"

Gazze ve Yemen'deki saldırıların sonlanması gerektiğini savunan Netanyahu, "Kudüs İsrail'in başkenti ve başka hiçbir ülkenin başkenti olmamıştır. Filistinliler bunu kabul ettiği zaman barış sağlanabilir." iddiasında bulundu.

Netanyahu, İran'ın İsrail ile ilgili iki yeni hedefi bulunduğunu öne sürerek, bunlardan birinin İsrail'i yok etme amaçlı Suriye'de kuracağı kara, hava ve deniz gücü olan bir askeri üs, ikincisinin ise Lübnan'a 100 bin füze ve mühimmat yerleştirmek olduğunu savundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı bölgesel meseleleri her zaman konuşmaya davet ettiğini dile getiren Netanyahu, Abbas'ın barış istemesi durumunda kendisiyle konuşabileceğini söyledi.

Netanyahu, bölgede radikal bir değişimin olduğuna işaret ederek terörle mücadele konusunda birçok Arap ülkesinin, İsrail'in bir düşman olmadığını aksine vazgeçilmez bir müttefik olduğunu anladıklarını iddia etti.