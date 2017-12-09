Macron’dan İran ve Suudi Arabistan’a uyarı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran ve Suudi Arabistan'ı Lübnan'ın iç siyasetine nüfuz etmeye çalışmamaları yönünde uyardı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Lübnan Uluslararası Destek Grubu toplantısında konuşan Macron, bölgedeki bütün ülkelerin iç siyasete "karışmama ilkesine uymaları” gerektiğini vurguladı. Macron, "Lübnan'ın istikrarının ülke halkı için olduğu kadar bölge için de büyük önem taşıdığını” söyledi.

Uluslararası gözlemciler, Lübnan krizinin yanı sıra bölgedeki gelişmelerin İran ve Suudi Arabistan arasında güç mücadelesine dönüşmesinden kaygı duyuyor.

Tillerson'dan Suudi Arabistan'a eleştiri

Toplantıya katılan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da Suudi Arabistan'ı eleştiren açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan'ın Lübnan'ın yanı sıra Yemen'e müdahalesi ve Katar'a yönelik ambargosuna işaret eden Tillerson, Riyad'a komşularıyla ilişklerinde "daha ölçülü” bir tutum izlemesi çağrısında bulundu. Suudi Arabistan'ın "tutumunda biraz daha ölçülü, daha düşünceli” olmasını isteyen Tillerson, bu tutumun sonuçlarını da göz önünde bulundurması gerektiğini vurguladı.

Tillerson, Riyad'a Yemen'deki limanlardaki ablukasına da son verme çağrısında bulundu. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen'de isyancı Husi milislerine karşı mücadele veriyor. Milislere olası silah sevkiyatının önlenmesi için limanların ablukaya alınması sivillere gıda ve yardım malzemelerinin ulaştırılmasını engelliyor.

Hariri mülteciler için destek istedi

Paris’te düzenlenen toplantıya Lübnan Başbakanı Saad Hariri de katıldı. Hariri, "Lübnan'daki herkes demokrasimiz kurtarmak istiyor” şeklinde konuştu. Toplantıda ülkesinin yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli kabul ettiğini hatırlatan Hariri, mülteciler için mali destek istedi.

Hariri, 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurmuştu. Ancak Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Hariri'nin ülkesine dönüp, bizzat sunmadığı sürece istifasını kabul etmeyeceğini belirtmişti. Bundan 17 gün sonra ülkesine geri dönen Hariri, önce istifasını askıya almış, Salı günü de istifasını resmen geri çekmişti.

Hariri istifasını açıkladıktan sonraki günlerde Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa'yı ziyaret etmişti. Hariri ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Lübnan'daki siyasi krizin çözümü içim arabulucu olmaya çalışıyor.

Lübnan İçin Uluslararası Destek Grubu toplantısına Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin yanı sıra Almanya, İtalya, Avrupa Birliği ve Arap Birliği temsilcileri katıldı.

Fransa Lübnan'daki yatırımların desteklenmesi için Mart ayında yeni bir toplantı düzenlenmesini planlıyor.

AFP/dpa, JD/BD

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