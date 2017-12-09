T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Macron’dan İran ve Suudi Arabistan’a uyarı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron İran ve Suudi Arabistan’ı Lübnan’ın iç işlerine karışmamaları yönünde uyardı. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson da, Suudi Arabistan’ın bölgedeki tutumunu eleştirdi.

09 Aralık 2017 03:27

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran ve Suudi Arabistan'ı Lübnan'ın iç siyasetine nüfuz etmeye çalışmamaları yönünde uyardı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Lübnan Uluslararası Destek Grubu toplantısında konuşan Macron, bölgedeki bütün ülkelerin iç siyasete "karışmama ilkesine uymaları” gerektiğini vurguladı. Macron, "Lübnan'ın istikrarının ülke halkı için olduğu kadar bölge için de büyük önem taşıdığını” söyledi.

Uluslararası gözlemciler, Lübnan krizinin yanı sıra bölgedeki gelişmelerin İran ve Suudi Arabistan arasında güç mücadelesine dönüşmesinden kaygı duyuyor.

Tillerson'dan Suudi Arabistan'a eleştiri

Toplantıya katılan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da Suudi Arabistan'ı eleştiren açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan'ın Lübnan'ın yanı sıra Yemen'e müdahalesi ve Katar'a yönelik ambargosuna işaret eden Tillerson, Riyad'a komşularıyla ilişklerinde "daha ölçülü” bir tutum izlemesi çağrısında bulundu. Suudi Arabistan'ın "tutumunda biraz daha ölçülü, daha düşünceli” olmasını isteyen Tillerson, bu tutumun sonuçlarını da göz önünde bulundurması gerektiğini vurguladı.

Tillerson, Riyad'a Yemen'deki limanlardaki ablukasına da son verme çağrısında bulundu. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen'de isyancı Husi milislerine karşı mücadele veriyor. Milislere olası silah sevkiyatının önlenmesi için limanların ablukaya alınması sivillere gıda ve yardım malzemelerinin ulaştırılmasını engelliyor.

Hariri mülteciler için destek istedi

Paris’te düzenlenen toplantıya Lübnan Başbakanı Saad Hariri de katıldı. Hariri, "Lübnan'daki herkes demokrasimiz kurtarmak istiyor” şeklinde konuştu. Toplantıda ülkesinin yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli kabul ettiğini hatırlatan Hariri, mülteciler için mali destek istedi.

Hariri, 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurmuştu. Ancak Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Hariri'nin ülkesine dönüp, bizzat sunmadığı sürece istifasını kabul etmeyeceğini belirtmişti. Bundan 17 gün sonra ülkesine geri dönen Hariri, önce istifasını askıya almış, Salı günü de istifasını resmen geri çekmişti.

Hariri istifasını açıkladıktan sonraki günlerde Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa'yı ziyaret etmişti. Hariri ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Lübnan'daki siyasi krizin çözümü içim arabulucu olmaya çalışıyor.

Lübnan İçin Uluslararası Destek Grubu toplantısına Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin yanı sıra Almanya, İtalya, Avrupa Birliği ve Arap Birliği temsilcileri katıldı.

Fransa Lübnan'daki yatırımların desteklenmesi için Mart ayında yeni bir toplantı düzenlenmesini planlıyor.

AFP/dpa, JD/BD

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Fransa Cumhurbaşkanı MacronSuudi Arabistan LübnanDışişleri Bakanı TillersonSuudi ArabistanCumhurbaşkanı Emmanuel MacronParisLübnan Uluslararası Destek GrubuMacronUluslararasıLübnanABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24