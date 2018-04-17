T24 LogoT24 Logo
Dünya

Macron'dan Euro bölgesi için reform çağrısı

"Gerekirse AB bütçesine daha fazla katkıda bulunabiliriz"

17 Nisan 2018 16:10

Euro bölgesi ve ekonomik birliğinde reform için Avrupalıların bir yol haritası üzerinde acil mutabakat çağrısı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerekirse AB bütçesine daha fazla katkıda bulunabileceklerini de belirtti.

Macron, Avrupa Birliği Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada Euro bölgesi ve ekonomik birliğinde reform için Avrupalıların bir yol haritası üzerinde acil mutbakata varması gerektiğini açıkladı.

Macron, daha verimli kullanılması şartına bağlı olarak Fransa'nın Avrupa Birliği bütçesine katkısını arttırmaya hazır olduğunu da söyledi.

Avro Bölgesi’nde Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, nisan ayında 13,4 puandan 1,9 puana gerilemişti.

ETİKETLER

Emmanuel MacronFransaEuroEuro bölgesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24