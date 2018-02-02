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Dünya

Macron'dan Çavuşoğlu'nun açıklamasına yanıt

Macron, “Operasyon terörislere karşı mücadeleden çıkıp bir işgal operasyonuna dönüşürse bizim için büyük bir sorun haline gelir” demişti

02 Şubat 2018 01:09

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Zeytin Dalı harekâtına ilişkin yorumlarına karşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan gelen tepkiyi değerlendirdi.

Tunus’ta dün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Macron, “Türk Dışişleri Bakanı’nın tepkisi muhtemelen, (harekâtın) sınırı korumanın ötesine geçmeyeceği, Türkiye’nin bugün tuttuğu pozisyonlardan daha ileri gitme niyetinin olmadığı ya da bölgede uzun süreli kalmayacağı anlamına geliyor” dedi.

Le Figaro gazetesine konuşan Macron, Afrin harekâtıyla ilgili, “Operasyon terörislere karşı mücadeleden çıkıp bir işgal operasyonuna dönüşürse bizim için büyük bir sorun haline gelir” diye konuşmuştu.

Çavuşoğlu ise Macron’un sözlerine şöyle yanıt vermişti:

“Afrin ile ilgili Fransa ya da başka bir ülke bize ders vermez. Bu Avrupalılar’ın şöyle bir ikiyüzlülüğü var. Yüzünüze karşı haklısınız diyorlar, arkanızdan açıklama yapıyorlar. Biz Fransa değiliz, Cezayir’i işgal edelim. Hatırlatma da bulunmalarını bile hakaret sayarız. Bu bir işgal değildir. Suriye’nin toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde destekliyoruz. Suriye’nin topraklarını teröristlerden temizlemeye yöneliktir.”

 

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