Macron'dan Brexit değerlendirmesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada reddedilmesi üzerine değerlendirme yaptı. Macron, oylamanın sonucu üzerine üç senaryonun gerçekleşebileceğini belirtti. Kendisine göre en yüksek ihtimalin ise İngiltere'nin AB'den anlaşma ile ilgili ek süre istemesi olduğunu söyledi.

Macron, Sarı Yelek eylemlerinin yol açtığı sorunlara çözüm bulmak için düzenlediği ulusal müzakerede , İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasını reddetmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Oylamanın reddedilmesinden sonra üç senaryonun gerçekleşebileceğini belirten Macron, ilkinin Brexit anlaşmasının iptali olduğunu, bu durumda kaybedenin İngilizler olacağını kaydetti.

Macron, ikinci senaryonun İngiltere'nin AB'den anlaşma ile ilgili yeni taleplerde bulunması olacağını ifade ederek, anlaşmanın tekrar müzakereye açılamayacağını vurguladı.

Kendisine göre gerçekleşmesi muhtemel üçüncü senaryoda İngiltere'nin anlaşma ile ilgili AB'den ek süre isteyeceğini belirten Macron, "Belki başka bir şey bulmak için Avrupa Parlamentosu seçimlerine girecekler. Bu çok belirsizlik ve endişe yaratıyor." dedi.

Macron, oylamadan sonra "Referandum, dışardan yalan haberler üreten kişiler tarafından manipüle edildi." diye konuştu.

İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada May'in AB ile vardığı birlikten çıkış anlaşması 202 evet oyuna karşı 432 hayır oyu ile reddedilmişti.