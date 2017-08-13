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Dünya

Macron'dan ABD ve Kuzey Kore'ye çağrı

Macron, Kuzey Kore'nin ön koşulsuz diyaloğu başlatması gerektiğini vurguladı

13 Ağustos 2017 04:11

ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan füze krizinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki ülkeye gerginliği tırmandıracak söz ve eylemlerden kaçınmaları konusunda çağrıda bulundu.

Macron, yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin oluşturduğu balistik ve nükleer tehdit konusunda kaygı duyduğunu belirtti.

Uluslararası toplumun, "Kuzey Kore'nin önkoşulsuz diyaloğu başlatmasını" sağlaması gerektiğini vurgulayan Macron, bu süreçte Fransa'nın müttefikleri ve bölgedeki ortaklarıyla dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

Kuzey Kore, hafta içinde ABD askeri üslerinin bulunduğu Guam'a Hwasong-12 orta-uzun menzilli balistik füze saldırısı hazırlığında olduğunu duyurmuş, bu, ABD'nin şiddetli tepkisine neden olmuştu.

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