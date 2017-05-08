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Dünya
Deutsche Welle

Macron'a yenilen Le Pen yeni hedefini açıkladı

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden aşırı sağcı lider Marine Le Pen, gözünü Haziran ayı ortalarına yapılacak parlamento seçimlerine dikti.

08 Mayıs 2017 11:32

Fransa'da cumhurbaşkanlığını merkez aday Emmanuel Macron'a kaptıran Ulusal Cephe (FN) lideri Le Pen, önümüzdeki ayki genel seçimler öncesi parti içinde büyük bir "dönüşüme" gideceklerini açıkladı.

Başta partinin adı olmak üzere önemli değişikliklere gitmeye hazırlanan Le Pen, "Tüm vatanseverleri bize katılmaya davet ediyoruz... Önümüzdeki dönemde Fransa'nın size her zamankinden fazla ihtiyacı olacak" dedi.

Aldığı 11 milyonluk "tarihi" oyun, Ulusal Cephe'yi "yeni cumhurbaşkanının planlarına karşı en büyük muhalif güç yaptığını" söyleyen Le Pen, Macron'u telefonla arayarak ülkenin sorunlarıyla mücadelede "başarı" dilediğini de sözlerine ekledi.

Partinin babasıyla özdeşleşen adını değiştirecek

Le Pen'in vadettiği değişimlerin, FN'in politikalarına nasıl yansıyacağı bilinmiyor ancak Genel Başkan Yardımcısı Florian Philippot, partinin adının artık Ulusal Cephe olmayacağını teyit etti.

Kırk yılı aşkın süredir aynı isimle Fransız siyasetinde yer alan partinin adı, seçmenlerin gözünde Marine Le Pen'in babası Jean-Marie Le Pen ile özdeşleşen bir marka konumunda.

Ancak Marine Le Pen, amacının Ulusal Cephe yanlıları dışındaki seçmenlere de ulaşmak olmak olduğunu ve Fransız siyasetini "vatanseverler küreselcilere karşı" temelinde, yeniden inşa etmek istediğini belirtti.

Marine Le Pen, Macron'a yüzde 66'ya 34 gibi bir oy oranıyla yenilse de babasının 2012'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda ulaştığı oranı hemen hemen ikiye katladı. Ancak parti yetkililerinin en az yüzde 40 olarak belirlediği başarı oranını yakalayamadı.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AP/AFP, CÖ/BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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