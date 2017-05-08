Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a seçilmesinin ilk dakikasından itibaren tebrik mesajları yağdı. AB, ABD, Rusya ve birçok ülke lideri Emmanuel Macron'u çeşitli platformlarda tebrik etti.

Yüzde 66,1'lik oyla Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron'a tüm dünyadan tebrik mesajları geldi. Twitter hesabından bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Macron'u büyük zaferinden ötürü tebrik ediyorum. Onunla beraber çalışmaya can atıyorum" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yayınladığı mesajda Macron'u tebrik etti. Putin bazı ikili ve küresel meselelerde ülkesinin yapıcı çözümler bulma konusunda hazır olduğunu söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla gönderdiği mesajında iki ülkenin "dünyanın kalkınması ve barışında sorumlulukları" paylaştığını söyledi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe Macron'un seçilmesinin sembolik önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı'nın galibiyetinin "içine dönük ve korumacı hareketlere karşı bir zafer ve AB için bir güvenoyu" olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi tebrik mesajında iki ülkenin ilişkilerinin "son yıllarda atılan temellerinin yeni dönemde gelişmesini" dilediğini belirtti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Macron'un "uluslararası güvenliği tesis etmek, bilim ve teknolojide işbirliğini arttırmak ve Atlantik'in her iki yakasında orta sınıf için iş imkanları sağlamak" amacıyla "ilerici gündeminde" beraber çalışmayı dilediğini kaydetti.

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer de Twitter'dan yayınladığı mesajında iki ülkenin "demokrasi, insan hakları, kalkınma, entegrasyon ve barış" alanlarında beraber çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

AB'den tepkiler

Göç ve Avrupa Birliği karşıtı aşırı sağcı aday Marine Le Pen'in seçim yarışından elenmesiyle rahat bir nefes alan AB yetkilileri, resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından birbiri ardına Macron'u tebrik etti.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junker Twitter'dan yayınladığı mesajında Macron'u tebrik etti ve "Fransa'nın Avrupa yolunu seçmelerinden dolayı mutluyum" dedi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da "özgürlük, eşitlik ve kardeşliği yalan haberlerin tiranlığına karşı tercih etmelerinden dolayı Fransız halkını tebrik ediyorum" dedi.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ise Twitter'dan gönderdiği tebrik mesajında, "Fransa geleceğe yatırım yapmayı tercih etti. Emmanuel Macron ile çalışmaya ve Birlik'i yeniden şekillendirmeye hazırım. Yaşasın Fransa, yaşasın Avrupa!" yazdı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü "Zaferiniz, güçlü ve birlik içinde bir Avrupa ile Fransız-Alman dostluğunun bir zaferidir" dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa'nın 39 yaşındaki yeni Cumhurbaşkanı'nı "içten" bir şekilde tebrik etti. Başbakanlıktan yapılan açıklamada "Fransa bizim en yakın müttefiklerimizden bir tanesi ve yeni cumhurbaşkanı ile paylaştığımız bir takım önceliklerde beraber hareket etmeye hazırız" dendi. İngiltere'nin AB'den çıkma sürecine de vurgu yapan May, "Birleşik Krallık ayrıldıktan sonra güvenli ve refah içindeki bir AB ile güçlü bir ortaklık istiyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı.

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni Macron'u tebrik etmekte gecikmedi. Twitter'dan geçtiği mesajında "Yaşasın Cumhurbaşkanı Macron!" dedi. Gentiloni, Karl Marx'ın 1848 tarihli Komünist Manifesto'sunun girişine atıfta bulunarak "Avrupa'nın üzerinde bir umut hayaleti dolaşıyor" diye yazdı.

İtalya'nın eski Başbakanı Matter Renzi de "Macron'un zaferi Fransa ve Avrupa için olağanüstü bir umudu simgeliyor" şeklinde konuştu.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, Macron'un zaferinin "Fransa ve Avrupa için bir ilham kaynağı" olduğunu söyledi.

İsveç Başbakanı Stefan Lofven mevkidaşlarına benzer bir mesaj yayınladı. Lofven ayrıca "daha güçlü iklim politikaları ve herkesin sorumluluk aldığı, düzgün işleyen bir sığınmacı sistemini" güçlendirme çağrısı yaptı.

Fransa'dan tebrikler

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da yeni Cumhurbaşkanı'nı telefonla aradı ve tebrik etti. Hollande sonuçların, ezici sayıda seçmenin AB ve dünyaya açık olma anlayışının arkasında toplandıkları anlamına geldiğini söyledi.

Paris'in ana camii La Grande Mosquee'den yapılan açıklamada Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı tercihinin Le Pen yerine Macron olmasının Fransa'daki dinler arasındaki uzlaşmanın bir işareti olduğu kaydedildi. Açıklamada "(Sonuçlar) Fransa'daki Müslümanların Fransız değerleriyle uyum ve saygı içinde yaşayabileceği yönünde açık bir umut işaretidir" denildi.