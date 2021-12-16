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Dünya

Macron: Zorunlu Covid aşısı bir olasılık ancak öncelik değil

"Aşısız vatandaşlarımızı sorumluluk almaya çağırıyorum"

16 Aralık 2021 10:31

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Koronavirüs salgınında aşı zorunluluğunun bir "olasılık" olduğunu ancak öncelik olarak değerlendirilmediğini söyledi. 

TF1 ve LCI kanallarının ortak yayınında soruları yanıtlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Covid-19 aşılarının zorunlu olup olmayacağı sorusuna “Bu hipotez var. Ancak Fransa olarak neredeyse o noktadayız” dedi.

Macron, aşı hakkı olanların neredeyse yüzde 90’ının aşı olduğunu hatırlatarak, Fransa’nın Covid aşısını zorunlu kılma noktasından uzakta olmadığını belirtti.

Macron, zorunlu aşı kararının bir olasılık olduğunu ancak şu an öncelik olmadığını belirtti. 

Macron “5 milyondan fazla aşı olmamış vatandaşımız var korunmadıkları ve her gün hastanelerde aşısızlardan oluşan hastalar gördüğümüz için onları sorumluluk almaya çağırıyorum” dedi.

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