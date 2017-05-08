Macron: Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Fransa!

Fransa'da Emmanuel Macron'un yeni cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından destekçileri Fransız bayrakları sallayarak "kazandık, kazandık" sesleriyle kutlamaların yapılacağı Louvre Müzesi'ne akın etti.

Resmi olmayan sonuçların açıklanmasından kısa bir süre sonra ekranların karşısına geçen 39 yaşındaki yeni Cumhurbaşkanı konuşmasına "Bu akşam hepinize hitap ediyorum, Fransız halkına sesleniyorum" diyerek başladı.

Macron, ülkede son birkaç aydır devam eden kutuplaştırıcı seçim kampanyalarının gölgesinde, yeni cumhurbaşkanı herkesin taleplerini dikkate alacağını ve herkese saygı duyacağını kaydetti.

Fransa'nın büyük bir bölünmüşlüğe sürüklendiğini söyleyen Macron, "ülkenin altını oyan" bu duruma karşı "savaşacağını" belirtti.

Ülkedeki öfke, endişe ve şüphelerin farkında olduğunu söyledi ve göreve gelerek "Büyük bir tarihi devraldık … çoğulculuğu dikkate alacağız, demokrasiyi tekrar canlandıracağız" diye konuştu.

Görevi devralarak tüm "Fransız halkına emeklerinin karşılığını vereceğiz" şeklinde devam etti.

Avrupa vurgusu

Seçim kampanyasında Avrupa Birliği yanlısı bir tutum sergileyen ve üye devletler arasındaki işbirliğini arttırmak istediğini defalarca dile getiren Cumhurbaşkanı konuşmasında bu görüşünü yineledi.

Fransa ve Avrupa'yı müdafaa edeceğini söyleyen Macron "Avrupa'yı yeniden etkin hale getireceğiz" dedi.

Macron ayrıca artan güvenlik sorunlarına da dikkat çekti. Mesajında "teröre karşı mücadelenin en önünde yer alacağız" şeklinde konuştu.

Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı konuşmasını "yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Fransa!" diyerek sonlandırdı.