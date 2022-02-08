Macron ve Putin, 5 saatlik Ukrayna görüşmesinde ilerleme kaydedemedi

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rus lider Vladimir Putin arasında Kremlin'de yapılan görüşmede önemli bir ilerleme kaydedildiğine dair açıklama yapılmadı.

Macron'un Rusya'nın Ukrayna'yı işgal olasılığını düşürmek hedefiyle gerçekleştirdiği Batı-Moskova diplomasi trafiğinin son zincirinde süreçte ilerleme kaydedilemedi.

Macron görüşmeden önce de "mucize beklenmemesi gerektiğini" söylemişti.

5 saat süren görüşmenin ardından Macron, iki tarafın da gerilimini önlemesi için hızlı adımlar atması gerektiğini ifade etti.

"Şu anda tansiyon ve destabilizasyon riski yükseliyor" diyen Macron, "Rusya da Avrupalılar da kaos veya istikrarsızlık istemiyor. Ülkeler Koronavirüs salgınından yeterince çekti. Katı önlemler üzerine anlaşmalıyız" ifadelerini kullandı.

Macron, salı günü de Kiev'de Ukrayna lideri Volodomir Zelenski ile görüşecek. Fransa Cumhurbaşkanı, bu görüşmeden sonra Putin'i bilgilendirmeyi planladığını söyledi.

Görüşmeden sonra liderler şarap eşliğinde yedi çeşit yemek olan bir akşam yemeğine katıldılar.

Putin, detay vermeden gelecekteki adımların temelini atmak için Macron'un teklifleri üzerine düşüneceklerini söyledi.

Putin aynı zamanda NATO'nun açık kapı politikasını bir kez daha eleştirdi ve Rusya'nın Zelenski'nin siyasi rakibi Petro Poroşenko'ya siyasi sığınma hakkı verebileceğinin sinyallerini verdi.