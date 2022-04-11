Macron ve Le Pen ikinci tura hazırlanıyor: Aşırı sağın, Élysée’ye girmesini engelleme çağrıları başladı

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Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Ulusal Birlik partisi lideri Marine Le Pen kaldı. İki aday da başka adaylara oy veren seçmeni ikinci turda kendilerine oy vermek için ikna sürecine giriyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, özellikle sol kanadın seçmeni merkez aday Emmanuel Macron veya aşırı sağcı Marine Le Pen’e oy vermek ile sandığa gitmemek noktasında duruyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, seçim öncesi aşırı sağın tehlikelerine karşı uyardığı gibi, ikinci turda da Élysée’ye aşırı sağın girişini engellemek için seçmenleri ikna etmeye çalışacak.

Macron ve Le Pen, 2017’de de karşı karşıya gelmişti. Macron ikinci turda yüzde 66 ile cumhurbaşkanı seçilmişti.

İlk tur öncesi yapılan anketler, ikinci tura kalmaları durumunda Macron’un yüzde 52 ile seçilebileceğini gösteriyordu.

Harris Interactive’in gerçekleştirdiği bir çalışma, ikinci turda radikal sol aday Jean-Luc Melanchon’un destekçilerinin yüzde 34’ünün Macron’a, yüzde 21’inin Le Pen’e oy verebileceğini, yüzde 45’in ise sandığa gitmeyeceğini gösteriyordu. Aşırı sağcı Eric Zemmour’un destekçilerinin yüzde yüzde 84’ünün Le Pen’e yöneleceği görülmüştü.