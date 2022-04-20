Macron ve Le Pen için kritik akşam: Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi canlı yayında karşı karşıya gelecekler

Fransa'da 24 Nisan Pazar günü düzenlenecek ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ulusal Birlik lideri Marine Le Pen, Türkiye saati ile 22.00'de canlı yayında karşı karşıya gelecek.

The Guardian'da yer alan habere göre, Fransa'da cumhurbaşkanının belirlenmesine günler kala Macron ve Le Pen, 2 buçuk saat sürecek bir canlı yayınla kozlarını paylaşacak.

2017 seçimlerinde de son tura kalan Macron ve Le Pen arasındaki canlı yayın tartışmasında Ulusal Birlik lideri Le Pen'in sert tutumunun kaybında etkili olduğu belirtilmişti.

İlk tur sonrası yapılan çeşitli anketler Macron'un ikinci turda da kazanacağını gösteriyor. İki adayın da önceliği seçimlerin ilk turunda oyların yüzde 22'sini alara üçüncü sırada bulunan radikal sol aday Jean-Luc Melenchon'un seçmenini ikna etmek olacak. Melenchon, dün katıldığı bir televizyon programında destekçilerine direkt desteklemek için bir aday söylemese de Le Pen'e oy vermemelerini söylemişti.