Macron ve Johnson, İdlib'i ve Koronavirüs'ü görüştü

Britanya Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'deki mevcut durumu, özellikle de İdlib'deki çatışmalara son verilmesi için neler yapılabileceğini ve yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınını ele aldı.

Sputnik'in haberine göre; Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre Johnson, Britanya'nın virüsün yayılmasının önlenmesi, kökenlerinin araştırılması, tedavisinin bulunması ve yayılması halinde etkisinin azaltılmasını içeren 4 aşamalı planı hakkında Macron'a bilgi verdi. İki lider, yeni tip Koronavirüs'ün yayılmasına karşı uluslararası bir mücadelede birlikte çalışmayı kararlaştırdı. Johnson ve Macron, Suriye'deki mevcut durumu, özellikle İdlib'deki çatışmalara ve Suriye halkının çektiği acılara son verilmesi için neler yapılabileceğini de görüştü. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştüğü bildirildi.