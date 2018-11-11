Macron: Vatanseverlik milliyetçiliğin zıttıdır

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yılı sebebiyle Paris'te yapılan törenlerde, dünyaya barış için mücadele çağrısı yaptı. Macron, yükselen milliyetçiliğe karşı da uyarıda bulundu.

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100'üncü yıl dönümünde altmıştan fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanı Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daveti üzerine Paris'e gelenler arasında ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bulunuyor.

60'ı aşkın ülkenin liderleri, Pazar günü savaşta yaşamını yitirenlerin anısına düzenlenecek anma törenine katıldı. Tören, Paris'in en ünlü yapılarından tarihi Arc de Triomphe de l'Étoile (Zafer Takı) anıtının önünde kurulan platformda gerçekleştirildi. Öğleden önce Paris'te, sembolik olarak çanlar çalındı. 1914-1918 yılları arasında süren savaş, 11 Kasım 1918 tarihinde Fransa'da, ateşkes ilan edildiğini duyurmak amacıyla çanların çalınmasıyla sona ermişti. Savaşta yaklaşık dokuz milyon asker ve altı milyonu aşkın sivil yaşamını yitirmişti.

"Vatanseverlik milliyetçiliğin zıttıdır"

Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Macron, Paris'te bir araya gelen liderlere barış ve daha iyi bir dünya için mücadele etme çağrısında bulundu. "İzolasyon, şiddet ve başkaları üzerinde tahakküm kurma" çabasının herhangi bir çözüm getirmeyeceğini vurgulayan Macron, "Vatanseverlik milliyetçiliğin tam olarak zıttıdır" dedi.

"Korkularımızı birbirimize karşı kullanmamalıyız" diyen Macron, "Birlikte tehditleri bertaraf edebiliriz: Küresel ısınma hayaleti ve çevrenin yok edilmesi, yoksulluk, açlık, salgınlar, eşitsizlikler ve cehalet" şeklinde konuştu. Birinci Dünya Savaşı'nı "yaraları dünyada yüz yıl sonra da hissedilebilen bir katliam" olarak betimleyen Macron, sözlerini "Yaşasın halkların barışı. Yaşasın Fransa!" diyerek sonlandırdı.

Macron'un konuşması öncesinde törende müzik dinletisi yapılırken, bir ilkokul öğrencisi Alman asker ve yazar Erich Maria Remarque'ın romanından kesitler okudu.

Liderlerin barış mesajı vermek amacıyla, sembolik olarak omuz omuza fotoğraf çektirmeleri de bekleniyor. Öğleden sonra ise Başbakan Merkel ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Paris'te "barış forumu" etkinliğinin açılışını gerçekleştirecek. Macron'un da katılacağı ve üç gün sürecek tartışma etkinliğinde barış, çevreyi koruma ve kalkınma yardımları gibi konular masaya yatırılacak. Hafta sonunda kentteki güvenliği sağlamak amacıyla yaklaşık 10 bin kişi görev yapıyor.