Macron'un Ukrayna krizi için zirve teklifine Kremlin'den yanıt

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna krizi üzerine zirve teklifine Rusya'dan yanıt geldi. Kremlin, ABD Başkanı Joe Biden ile bir zirve düzenlemek için "henüz erken" olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinin ardından Ukrayna geriliminin düşürülmesi amacıyla ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e zirve teklifinde bulunmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanlığı, liderlerin zirve konusunda "prensipte kabul ettiği" açıklamasını yapmıştı.

Beyaz Saray da, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmemesi koşuluyla zirveye yeşil ışık yakmıştı.

AFP'nin aktardığına göre ise, Kremlin söz konusu zirveyi düzenlemek için "henüz erken" olduğunu belirtti.