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Dünya

Macron'un seçim mitingi alay konusu oldu

Soru cevap etkinliğinde soruların önceden belli olduğu kameralara yansıdı

08 Mart 2022 21:36

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'nun nisanda yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesi ilk mitinginde soruların önceden hazırlanarak seçmene dağıtıldığı ortaya çıktı.

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