Macron'un partisi parlamentoda çoğunluğunu kaybetti

T24 Dış Haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (La Republique en March-LREM), partiden ayrılıp bağımsız gruba katılan milletvekillerinin ardından Fransız Parlamentosu'ndaki çoğunluğu kaybetti.

LREM'den ayrılan siyasilerin parlamentonun alt kanadında oluşturduğu "Ekoloji, Demokrasi, Birlik" adlı grup, Macron'un partisinin çoğunluğunu ortadan kaldırdı. Macron'a en yakın isimlerin başında gelen Cedric Villani ve Paula Forteza gibi isimlerin de yer aldığı yeni grupla birlikte LREM'in parlamentonun alt kanadındaki çoğunluğu el değiştirmiş oldu.

Fransa'da geçtiğimiz ay yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını altında yapılan yerel seçimlerin ilk turunun kaybedeni Macron'un kurucusu olduğu LREM olmuştu. LREM, ülkenin en önemli ve büyük kentleri Paris, Lyon ve Marsilya'da aday gösterdiği isimlerin hiçbiri ilk turu önde biterecek oylara ulaşamamıştı.

Cumhurbaşkanı Macron, 2017 yılında iktidara geldiğinde parlamentoda 314 milletvekili ile ezici çoğunluğu elde ederken, seçildiği günden bu yana bazı sebepler nedeniyle 18 milletvekili, partiden ayrılmıştı.