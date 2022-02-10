Macron'un Kiev ziyaretinden sonra Kremlin: Pozitif sinyaller görüyoruz

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Kremlin; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ile görüştükten sonra sınırdaki krizin çözümüne dair "olumlu sinyaller" gördüklerini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, 2015'te Ukrayna ile ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların yaptığı anlaşmalara dikkat çekerek, "Ukrayna'da çözüme sadece Minsk Anlaşmaları ile ulaşılabileceğine dair olumlu sinyaller vardı" dedi.

Peskov, "daha az olumlu" gelişmenin ise "Kiev'in uzun süre önce yapması gerekeni şimdi de hızlıca yapacağına dair bir işaret vermemesi olduğunu" ifade etti.

Peskov, "Yani olumlu sinyaller vardı ve daha az olumlu sinyaller vardı" dedi.

Macron, pazartesi günü Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmişti. İkili, Minsk Anlaşmaları'na bağlı olduklarını vurgulamıştı.