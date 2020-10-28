Macron'un İslam açıklamaları Müslüman ülkelerde tepki çekiyor; boykot çağrıları ve protestolar sürüyor

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a yönelik açıklamalarının ardından Müslüman ülkelerde boykot çağrıları ve tepkiler büyüyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un radikal islamla mücadele kapsamında yaptığı konuşmalarda İslam'la ilgili olarak kullandığı ifadeler Müslüman ülkelerde tepki çekiyor.

İran'da bir gazete Macron hakkında "Paris'in şeytanı" ifadelerine yer verirken Bangladeş'in başkenti Dakka'da sokağa çıkanlar Macron'un fotoğraflarını göstererek "Şeytana tapan" sloganları attı. Dakka'daki eyleme yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Irak'ın başketi Bağdat'ta ise Fransa Konsolosluğu'nun önünde Fransa bayrağı yakıldı. Ürdün'de de Macron'a yönelik tepkiler sosyal medya kampanyalarıyla sürdürüldü.

Macron'un açıklamalarından sonra Müslüman ülkeler Fransız ürünlerinin boykot edilmesi kampanyası başlattı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bu hafta, Fransız ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı yaptı.

Ne olmuştu?

Fransa'da İslam'la ilgili tartışma Eylül ayında Charlie Hebdo dergisinin 2015'te saldırıdan önce yayımlanan Hz. Muhammed karikatürünü yargılamaların arifesinde yeniden yayımlamasıyla başladı. Charlie Hebdo dergisi, karikatürü yeniden yayımladıktan sonra tehditler almaya başladı ve Fransız medyası ifade özgürlüğünü savunan bir kampanya başlattı. Hz. Muhammed karikatürünün yeniden yayımlanmasından sonra Charlie Hebdo'nun eski ofisinin yakınında bir bıçaklı saldırı yaşandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ekim ayı başında "İslamcı ayrımcılıkla" mücadele başlattığını açıkladı ve İslam'ın "dünya genelinde bir kriz hâline geldiğini" söyledi.

Başkent Paris'te bir öğretmen derste öğrencilerine Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed karikatürünü gösterdikten sonra hedef hâline getirildi ve bir sokakta başı kesilerek öldürüldü. Öğretmen Samuel Paty'nin ölümü Fransa'da ciddi bir tepkiye neden oldu. Hükûmetin açıklamaları sertleşti ve radikal islamla mücadele operasyonları sıklaştırıldı.

Macron'un giderek sertleşen açıklamaları Müslümanların tepkisini çekti.