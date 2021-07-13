Macron'un "aşı sertifikası" açıklamasını duyan Fransızlar randevulara koştu: 926 bin yeni randevu alındı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ağustostan itibaren bar, kafe, restoran ve alışveriş merkezlerinde Covid-19 sertifikasının zorunlu olacağını söylemesinin ardından Fransızlar aşıya koştu. Macron'un açıklamasından sonra 926 bin randevu alındığı belirtildi.

Fransa'nın ana sağlık randevu sistemi Doctolib'in başındaki Stanislas Niox-Chateu "Aşı kampanyasının başından bu yana rekoru kırdık. Randevular gece boyunca devam etti" dedi.

Niox-Chateu, Macron'un açıklamalarından sonra çoğunluğu 35 yaş altı olan 926 bin kişinin aldı randevusu aldığını söyledi. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran da aşıya ilgiyi "Binlerce hayat kurtuldu" ifadeleriyle yorumladı.

Fransa'da temmuz sonundan itibaren sinema, tiyatro, 50 izleyiciden fazla kişinin olduğu festival ve spor etkinliklerinde sağlık sertifikası istenecek. Covid-19 aşılarının yapılıp yapılmadığını gösteren sertifika, ağustostan itibaren cafe, restoran ve alışveriş merkezlerinde de gerekecek.

Fransa'da Macron'un yeni kuralları duyurduğu ulusa sesleniş konuşmasını dün 22.4 milyon kişinin takip ettiği belirtildi.