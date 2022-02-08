Macron, Ukrayna'da konuştu: Krize ilişkin somut çözümler olabileceğine inanıyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna krizine ilişkin gittiği Kiev’de “Krize ilişkin somut çözümler olabileceğine inanıyorum” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Moskova’yla başlayan diplomasi görüşmeleri Kiev’de devam ediyor. Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski görüştü.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Macron “Ukrayna krizine ilişkin somut çözümler olabileceğine inanıyorum.” dedi.

Macron, bir gün önce görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Minsk Anlaşması’na saygı duyacağını belirttiğini söyleyen Macron, “Zelenski de Minsk Anlaşmaları’nı uygulama niyetini doğruladı” dedi.

Macron, “Kararlılığımız net bir şekilde ortadadır. Tansiyonu düşürmeliyiz bir araya gelerek. Herkes salim kafayla hareket etmeli. Önümüzdeki haftalarda iki paralel yol izlemeliyiz. Bir yandan Normandiya pratiği takip edilmeli bir diğer yandan ortak noktalar bulmalıyız," ifadelerini kullandı.

AFP'nin aktardığı habere göre Ukrayna Devlet Başanı Zelenski, ortak basın toplantısında "çok yakın gelecekte", Rusya, Almanya ve Fransa liderlerinin de yer aldığı bir toplantı yapılabileceğini söyledi.