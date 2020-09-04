Macron: Türkiye, Irak'ın içişlerine giderek daha fazla müdahale ediyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak'a yaptığı ziyarette Türkiye'nin Irak'ın içişlerine müdahale ettiğini söyledi. Irak'ta son bir yıldır yaşanan olumsuzluklarda İran ve Türkiye'nin etkisi olduğunu öne sür Macron, "Bu zorluklar, İran'ın çok güçlü etkisi ve Türkiye'nin, Irak'ın içişlerine giderek daha fazla müdahale eden ve tekrarlayan saldırılarıyla olağanüstü gergin bir bölgesel bağlamda ortaya çıkıyor." ifadesini kullandı.

Euronews'un aktardığı habere göre Macron, Irak'a yaptığı ziyarette 'egemenlik' vurgusu yaptı. Macron, yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, Irak'ın 'egemenliğini savunması' ve 'bölgesel gerilimlerden bağımsız bir şekilde yoluna devam etmesi' gerektiğini söyledi.

Irak'ta son bir yıldır yaşanan olumsuzluklarda İran ve Türkiye'nin etkisi olduğunu öne süren Macron, düzenlediği basın toplantısında, "Bu zorluklar, İran'ın çok güçlü etkisi ve Türkiye'nin, Irak'ın içişlerine giderek daha fazla müdahale eden ve tekrarlayan saldırılarıyla olağanüstü gergin bir bölgesel bağlamda ortaya çıkıyor." ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı, Bağdat'taki temasları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile de bir araya geldi.