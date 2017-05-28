Macron, Trump ile el sıkışma hadisesine açıklık getirdi

Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile çok konuşulan el sıkışmasının bilinçli yapıldığını söyledi.

İki lider Perşembe günü Brüksel'deki NATO toplantısından önce bir araya gelmişlerdi.

Macron ve Trump birbirinin elini o kadar çok sıkmıştı ki, eklemleri beyaza dönmüştü. Gözleri birbirine sabitlenmiş şekildeki el sıkışmaları saniyelerce devam edince, ABD Başkanı elini çekmeye yeltendi.

Macron Fransız basınına verdiği röportajda, bu el sıkışmasıyla "sembolik bile olsa ufak ödünler vermeyeceğini ama aynı zamanda da abartıdan kaçınacağını" göstermek istediğini söyledi.

Journal du Dimanche gazetesine yaptığı açıklamada bu el sıkışmasının saygı kazanmaya yönelik olduğunu söyledi.

Macron şöyle konuştu:

"Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı ya da Rusya Cumhurbaşkanı her şeyi güç ilişkileri çerçevesinde görüyor, bu beni rahatsız etmiyor.

"Kamu önünde eleştirilerle diplomasiye inanmıyorum ama ikili diyaloglarımda hiçbir şeyin geçip gitmesine izin vermem. Bu şekilde saygı kazanırsınız."

ABD Başkanı Donald Trump'ın el sıkışmaları göreve geldiğinden beri yakından takip ediliyor. Bazı uzmanlar Trump'ın güç göstergesi olarak elini sıktığı kişiyi kendine doğru çekme eğilimi olduğunu söylüyor.

Trump, NATO zirvesinde Karadağ liderini ittirmişti: