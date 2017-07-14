Macron, Trump için Eyfel'i kapattı

ABD Başkanı Donald Trump, dün eşi Melania Trump ile bugün yapılacak Bastille Günü törenlerine onur konuğu olarak katılmak üzere Paris’e gitti. Trump'ın Eyfel Kulesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı ve ailesiyle yedikleri yemek boyunca kuleye ziyaretçi alınmadı.

Trump ve eşini Elysee Sarayı’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Trogneux karşıladı. Fransa Cumhurbaşkanı, akşam saatlerinde ise çifti Eyfel Kulesi’nin ikinci katındaki Jules Verne adlı restoranda ağırladı. Yemek dolayısıyla öğle saatlerinden itibaren kule ziyaretçi kabul etmedi.