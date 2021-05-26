Macron, soykırımdan 27 yıl sonra Ruanda'ya gidiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, en az 800 bin kişinin öldürüldüğü belirtilen 'Ruanda Soykırımı'nın 27'nci senesinde ülkeye resmi ziyarette bulanacak. Fransa'nın "Ruanda soykırımında ciddi sorumluluk taşıdığını" belirten raporun yayınlanmasının ardından Macron, yarınki konuşmasında ilk kez resmi olarak özür dileyip dilemeyeceği merak ediliyor.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre, geçen hafta önemli Ruanda ziyareti hakkında konuşan Macron, 27 yıl sonra iki ülke arasında "yeni bir sayfa açmakta istekli olduğunu" ifade etmişti. Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu ziyaretin "ilişkilerin normalleşmesinin son aşaması" olarak nitelenmişti.

Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ise, artık iki ülkenin iyi bir ilişki kurma fırsatına sahip olduğunu söyledi.