Macron, saldırıların başlamasından bu yana Putin'le konuşan ilk Batılı lider oldu: Ukrayna'daki askeri faaliyetler hemen durdurulmalı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya ordusunun Ukrayna topraklarına girmesinden bu yana Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen ilk Batılı lider oldu.

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre telefon görüşmesinde Macron, Putin'den "Ukrayna'daki askeri faaliyetlerini hemen durdurmasını istedi".

Açıklamada Macron'un Putin'e Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne girmeden önce, "kendini çok büyük yaptırımlara maruz bıraktın" dediği ifade edildi.

AB liderleri, olağanüstü zirvede Rusya'ya yönelik finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı, vize politikası ve kişileri hedef alan ek yaptırımları kabul etti.

Kremlin'den yapılan açıklamada da görüşmenin “ciddi ve açık” bir havada geçtiği belirtildi ve “Putin, özel bir askeri harekatın yapılmasına ilişkin nedenleri ve koşulları kapsamlı bir şekilde açıkladı” ifadesine yer verildi.