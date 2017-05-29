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Dünya

Macron: Rusya'yla Suriye'de işbirliği yapacağız

Fransa ve Rusya, "Terörle mücadele çalışma grubu" kuracak

29 Mayıs 2017 21:42

Fransa'nın başkenti Paris'te, Versailles Sarayı'nda bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki ilk yüz yüze görüşme sona erdi.

Putin ve Macron, 2 saat 45 dakika süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

 

Macron: Hiçbir küresel sorun rusya'nın katılımı olmadan çözülemez

 

Rusya ile işbirliğini geliştirmekten yana olduklarını belirten Macron, uluslararası gündemdeki hiçbir önemli sorunun Rusya'nın katılımı olmadan çözülemeyeceğini vurguladı.

 

"Suriye'de işbirliği yapacağız"

 

Önceliklerinin terörle mücadele alanında işbirliği olduğunu kaydeden Macron, "Bu konuda Rusya'yla birlikte çalışacağız. Suriye'deki durumu daha iyi hale getirmek için sahadan bilgi paylaşacağız" dedi.

 

"Terörle mücadele çalışma grubu kuracağız"

 

Rusya lideri Putin de, Macron ile terörle mücadele çalışma grubu kurma konusunda anlaşma sağladıklarını ifade etti.

Rusya ve Fransa'nın uluslararası konularda ortak temas noktaları olduğunu gördüğünü söyleyen Putin, iki ülkenin Suriye, Ukrayna, Kuzey Kore'deki sorunlara ortak çözüm üretme konusunda kararlı olduğunun altını çizdi.

 

 

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