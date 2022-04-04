Macron, Rusya'ya yeni yaptırımları destekledi; "Buça'da savaş suçuna dair açık göstergeler var"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’nın çekilmesiyle sivillerin öldürüldüğünün görüldüğü Ukrayna’nın Buça şehrinin ardından Moskova’ya yönelik yeni yaptırımlar uygulanmasını desteklediğini söyledi.

AFP’nin aktardığı habere göre, Ukrayna’nın Buça şehrinde Rus güçlerinin çekilmesinin ardından ortaya çıkaran manzaraya tepkiler sürüyor. Görgü tanıkları, şehirde toplu mezarlar, sokaklarda cesetler olduğunu aktarırken Batı, Rusya’nın burada savaş suçu işlediğini belirtiyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Savaş suçlarına dair çok açık göstergeler var. Buça’da Rus ordusu bulunuyordu” dedi. Macron, Rusya’ya yeni bir yaptırım paketini destekleyeceğini söyledi.

Avrupa Birliği liderleri Ursula von der Leyen ve Charles Michel de Buça’da yaşananları kınamış, “katliam” olarak nitelendirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Buça’daki görüntülerin ardından yaptığı açıklamada Rusya’yı soykırım uygulamakla suçladı.