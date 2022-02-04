Macron, Rusya ve Ukrayna'ya peş peşe ziyaretler yapacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u gelecek hafta Rusya’da Vladimir Putin’le ve Ukrayna’da Volodimir Zelenski’yle görüşeceği belirtildi.
Batı ülkeleri liderleri, Rusya-Ukrayna krizinde diplomasi trafiği içindeyken Fransa Cumhurbaşkanlığı da Macron’un 7 Şubat’ta Rusya’ya, 8 Şubat’ta Ukrayna’ya gideceğini açıkladı.
Macron, daha önce Ukrayna’yla gerilimi düşürecek müzakere yolu bulunmasının öncelik olduğunu söylemişti.
Fransa Cumhurbaşkanı daha önce Putin ve Zelenski’yle ayrı ayrı telefon görüşmeleri yapmıştı.