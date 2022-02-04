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Dünya

Macron, Rusya ve Ukrayna'ya peş peşe ziyaretler yapacak

Macron, daha önce Ukrayna’yla gerilimi düşürecek müzakere yolu bulunmasının öncelik olduğunu söylemişti

04 Şubat 2022 10:21

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u gelecek hafta Rusya’da Vladimir Putin’le ve Ukrayna’da Volodimir Zelenski’yle görüşeceği belirtildi.

Batı ülkeleri liderleri, Rusya-Ukrayna krizinde diplomasi trafiği içindeyken Fransa Cumhurbaşkanlığı da Macron’un 7 Şubat’ta Rusya’ya, 8 Şubat’ta Ukrayna’ya gideceğini açıkladı.

Macron, daha önce Ukrayna’yla gerilimi düşürecek müzakere yolu bulunmasının öncelik olduğunu söylemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı daha önce Putin ve Zelenski’yle ayrı ayrı telefon görüşmeleri yapmıştı.

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