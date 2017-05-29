Macron Putin'i Versailles Sarayı'nda ağırlıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün Versailles Sarayı'nda Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geliyor.

Görüşmenin ağırlıklı konularını Suriye savaşı ve Ukrayna anlaşmazlığının oluşturması bekleniyor. Liderler, Rus Çarı I. Petro'nun 300 yıl önce Fransa'ya yaptığı ziyaretin yıldönümü vesilesiyle hazırlanan serginin açılışını yapacak.

Macron, İtalya'da G7 zirvesi sırasında Suriye krizinin sona erdirilebilmesi için Moskova ile "iddialı" bir diyalog başlatacaklarını açıklamıştı. Ancak Avrupa ülkeleri ile Suriye'de Beşar Esad'ı destekleyen Rusya'nın Suriye politikası arasında derin görüş ayrılıkları mevcut. Avrupa ülkeleri, Suriye yönetiminde Esad'ı istemiyor.

Rusya ile ilişkileri canlandırmayı amaçlayan Fransa liderinin Ukrayna konusunda da manevra alanı dar. Aralarında Fransa'nın da bulunduğu önde gelen G7 ülkeleri, geçen hafta Ukrayna anlaşmazlığında uzlaşmacı olmadığı takdirde Rusya'ya ek yaptırımlar uygulanabileceğini duyurmuştu.

Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında Moskova, Macron'un sağ popülist rakibi Marine Le Pen'e yakınlık göstermişti. Putin, geçen mart ayında Ulusal Cephe lideri ile Moskova'da da bir görüşme gerçekleştirmişti.

Le Pen de Rus parlamenterlere hitaben yaptığı konuşmada Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yaptırım uygulamasını eleştirmişti.

DW/dpa/AG/HS

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