Macron: Putin'le görüşme, Ukrayna'da gerilimin tırmanmasını önlemeye yardımcı oldu

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Ukrayna krizi üzerine yaptığı beş saatlik görüşmenin üzerine açıklamalarda bulundu.

Macron, Putin’le görüşmenin Ukrayna geriliminin tırmanışını önlemeye yardım ettiğini, Rusya Devlet Başkanı’nın bu konuda bir adım atacağını “bir saniye bile düşünmediğini” söyledi.

BFMTV’ye konuşan Macron “Benim için gerilimin önlemesini önlemek ve yeni açılar açmak için bir görüşmeydi. Benim için hedefe ulaşıldı. Fransa, güvenilirliğini güçledirdi.” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bugün de Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yle görüşecek.

TIKLAYIN - Macron ve Putin'in toplantısı beş saat sürdü: Görüşmeler devam edecek