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Dünya

Macron Paris'teki protesto alanını ziyaret etti

'Sarı Yelekliler' eyleminde şu ana kadar en az 224 kişinin gözaltına alındığı, 110 kişinin yaralandığı açıklanmıştı

02 Aralık 2018 22:34

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün sarı yeleklilerin akaryakıt zamların protesto ettiği başkent Paris'teki Charles de Gaulle Meydanı ve Zafer Takı'nda inceleme yaptı.

Meydanının çevresindeki caddeleri de gezen Macron, gösterilerde çıkan olaylar nedeniyle çevrede oluşan hasarla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Macron daha sonra İçişleri Bakanı Christophe Castaner ve Çevre Bakanı François de Rugy'nin de bulunduğu "kriz" toplantısı için Elysee Sarayı'na gitti.

Ocak ayında yürürlüğe girmesi planlanan benzin ve mazottan alınan vergilerdeki artış ile genel olarak hayat standartlarındaki düşüşü protesto eden yüz binlerce Fransız, 17 Kasım'dan bu yana sokakta. Katılımcılarının otomobillerde bulundurulması zorunlu olan, fosforlu sarı yelek giymesi nedeniyle ‘sarı yelek' (gilet jaunes)olarak adlandırılan eylemler, Macron ve hükümete karşı daha geniş çaplı taleplerle isyana dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan başta akaryakıt vergilerini düşürmesini ve yaşamlarını rahatlatacak ekonomik düzenlemeler yapmasını talep ediyor.

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