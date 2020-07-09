Macron, 'modern bir dokunuş' önermişti; yangının ardından Notre Dame Katedrali'ndeki kulenin aslına uygun yapılması konusunda fikir birliği var

Geçen yıl yanan Fransa'daki Notre Dame Katedralinin restorasyon çalışmalarında yıkılan kulenin eski hâlinin aynısı olacak şekilde yapılmasına ilişkin büyük fikir birliği olduğu belirtildi.

Fransa'nın yeni atanan Kültür Bakanı Roselyne Bachelot, bir radyo kanalına konuşurken Notre Dame Katedrali'nin restorasyon sürecine ilişkin detayları paylaştı. Son kararın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'da olduğunu söyleyen Bachelot, katedralin orijinal hâline sadık kalınarak yeniden inşa edilmesi konusunda büyük fikir birliği olduğunu söyledi.

Macron daha önce Notre Dame Katedrali'nin yangından sonra tahrip olan yerlerinin restorasyon çalışmalarının 5 yıldan az süreceğini söylemiş ve katedrale 'modern bir dokunuş ekleme' fikrine yakın olduğunu belirtmişti.

Yangından sonra Fransa'nın o dönemki başbakanı Edouard Phillipe, hükûmetin yangında devrilen kule için uluslararası bir mimari yarışma başlatarak kulenin yeni dizaynını buna göre belirleyeceğini söylemişti. Orijinali 1859'da Eugène Viollet-le-Duc tarafından tasarlanan kulenin 'günümüze uyarlanan bir tasarıma' sahip olması gündeme getirilmişti.

Geçen yıl yanarak tahrip olan Notre Dame Katedrali, Paris kentinde 850 yıllık bir tarihi temsil ediyor.