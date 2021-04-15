Macron, Merkel ve Zelenskiy yarın Rusya’yı görüşecek

Fransa Elysee Cumhurbaşkanlığı Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin yarın Rusya ile ilgili görüşecekleri belirtildi.

Fransa Elysee Cumhurbaşkanlığı Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Rusya’nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağın neden olduğu riskleri tartışmak üzere yarın araya geleciği ifade edildi. Açıklamada, "Sayın Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Macron tarafından öğle yemeğinde karşılanacak ve ardından Sayın Merkel ile bir video konferans yapılacak" ifadeleri kaydedildi.

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