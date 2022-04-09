Macron, kendisini Putin'le görüştüğü için eleştiren Polonya Başbakanı'na "aşırı sağcı Yahudi düşmanı" dedi

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kendisini Rusya lideri Vladimir Putin'le müzakere ettiği için eleştiren Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'ye "LGBT'leri yasaklatan aşırı sağcı bir Yahudi düşmanı" dedi.

Morawiecki, Macron'un girişimlerini "Hitler'le müzakere etmekle" kıyaslamıştı. Macron, savaşın başından bu yana Putin'le sıkça telefon görüşmeleri yaptı.

Fransız medyasının aktardığına göre Macron, "Onunla konuşmak benim görevim; buna ihtiyacımız var. Bunu yapmayı bırakmayacağım. Bu sayede müzakerelerde yer alabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Macron, "Putin ve Zelenski'yle konuşarak müzakerelerde yardımcı olabiliriz. Bir noktada ateşkes sağlanacak ve barışın inşa edilmesi gerekecek. Garantörler olmadan bu yapılamaz. Fransa garantörlerden biri olmaya hazırdır" dedi.

Fransa liderinin Morawiecki'yi neden Yahudi düşmanlığıyla suçladığı bilinmiyor. Polonya hükümetinin Yahudilerin 2. Dünya Savaşı'nda kaybettikleri mülkleri almasını zorlaştıran yasalar olduğu biliniyor.

Macron, Morawiecki'nin pazar günü Fransa'da yapılacak seçimlerde aşırı sağcı Marine Le Pen'e de yardım etmeye çalıştığını iddia etti. Anketler, Le Pen'in Macron ile arasındaki farkı kapamaya başladığını gösteriyor.

Polonya, cuma günü Macron'un açıklamaları nedeniyle Fransız büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.