Macron, Karayipler'de yerel halkla kaynaştı, çektirdiği fotoğraf Fransa'yı karıştı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Karayipler'deki kasırgazede Saint Martin adasını ziyaretinde yerel halkla kaynaştı. Ancak el hareketi yapan üstü çıplak gençlerin Macron'la çektirdiği fotoğraf, Fransa'da tartışma yarattı.

Irma ve Maria kasırgalarıyla yerle yeksan olan Saint Martin'e giden Macron'u onarımı henüz tamamlanmamış haldeki evlerden birinde iki genç karşıladı. Gençlerden biri soygun yapmaktan hapis yattığını ve cezaevinden yeni çıktığını söylediğinde Macron, gence suç geçmişini geride bırakması ve adanın yeninden inşası çalışmalarına katılmasını tavsiye etti.

Ardından Fransa Cumhurbaşkanı iki gençle fotoğraf çektirirken, soyguncu olduğunu söyleyen, kameralara hareket çekti.

Bu poz, sosyal medyada hızla yayıldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci turda Macron'a karşı kaybetmiş olan aşırı sağcı lider Marine Le Pen, fotoğrafı paylaşırken ''Yaşadığımız öfkeyi anlatamaya kelimeler yetmiyor. Fransa kesinlikle bunu hak etmiyor. Bu affedilebilir bir şey değil'' yorumunda bulundu.